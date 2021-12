Ídolo do Leão, Ramon sofre com crise, mas crê em melhora

O triunfo sobre o Oeste, no último sábado, 16, fora de casa, representa mais que os primeiros três pontos para o Vitória na Série B. Este é o primeiro degrau da escada que leva ao fim da crise na Toca do Leão.

Ídolo da torcida rubro-negra, Ramon Menezes, não esconde seu incômodo pelo momento turbulento que passa o clube. "Estou triste, como o torcedor está. O Vitória é um clube que gosto muito. A situação é desagradável", disse o ex-meia, que veio a Salvador, na semana passada, para o lançamento dos novos uniformes do Leão.

Com 23 anos de carreira e 15 clubes no currículo, Ramon, 42, agora dedica seu tempo fora das quatro linhas. Foi auxiliar-técnico de Hemerson Maria, em 2014, no Joinville. Deixou o clube catarinense no fim do ano passado e aguarda proposta para treinar algum clube. "Me preparei para ser treinador e chegou a minha hora".

E para que o clube que aprendeu a amar não continue no sofrimento da Série B, o ex-jogador aponta o 'segredo' para o Vitória retornar à elite. "Tem que ter regularidade dentro e fora de casa. Além disso, é preciso que o time tenha defesa e ataque consistentes", disse.

Sobre a atual administração do clube, Ramon pede paciência. "A torcida tem que dar um voto de confiança à nova diretoria. Eles estão fazendo o que é melhor para o clube", disse o mineiro, que hoje mora no Rio de Janeiro.

