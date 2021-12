Hugo se nega a jogar pelo time B do Leão e deve ser multado

O meia do Vitória, Hugo, se recusou a entrar em campo na Copa Governador do Estado, que teve sua estreia no domingo, 19, e deverá ser multado pela direção do clube.

O jogador, que treina com time B do Rubro-negro, estava escalado para o duelo contra o Vitória da Conquista, no Barradão, mas se negou a disputar a competição. Segundo a assessoria do clube, o setor jurídico irá avaliar qual atitude será tomada e a forma de punição.

Hugo, que chegou ao rubro-negro em fevereiro deste ano, está afastado do grupo principal do desde julho por deficiência técnica.

Empate na estreia

O Vitória ficou no empate em 2 a 2 diante do Conquista, na estreia da Copa Governador do Estado. O lateral Danilo Tarracha marcou para o Leão. Silvio e Brasão descontaram para a equipe visitante.

