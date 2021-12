Hugo otimista para o grande clássico de domingo

O meia Hugo ainda não caiu nas graças da torcida, mas não largou mais a camisa 10 do Vitória desde que estreou, ainda pelas finais do Baianão. Para o armador, o Vitória está motivado para o clássico, mesmo com o jejum de sete jogos sem vencer o rival Bahia.

"Quem riu por último no Baiano foi o Bahia, né? Eles venceram o Campeonato Baiano. Agora, é uma outra competição e precisamos vencer. Viemos de um resultado muito bom contra o Fluminense e ninguém acreditava. Estamos motivados", resumiu Hugo.

O atleta reconhece que ainda não agradou a torcida, mas pede paciência aos rubro-negros. "Falta um pouco de entrosamento para mim. Nos últimos três anos eu joguei em três times diferentes. O torcedor não tem paciência e quer sempre que seu time vença. Normal", disse.

