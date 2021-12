Hugo e Souza são aprovados e assinam com o Vitória

O Vitória confirmou na tarde desta sexta-feira, 7, a contratação do meia Hugo e do atacante Souza até o final da temporada. Os atletas já treinavam na Toca do Leão, enquanto aguardavam o resultado dos exames médicos.

A dupla será apresentada na próxima segunda-feira, 10, e deve estar em breve à disposição da comissão técnica, já que vinham trabalhando em dois turnos para readquirir a forma física.

Depois de quase ver naufragar as negociações, Hugo chega para compor a peça na equipe de Ney Franco que foi desfalcada com a lesão de Escudero. O argentino se lesionou no dia 16 de fevereiro e só retorna aos gramados no segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Já o atacante Souza, que atuou por três anos no rival rubro-negro chega para fazer sombra a Dinei, já que o elenco conta apenas com o jovem Alan Pinheiro como referência da posição no banco de reservas.

