Hospital Martagão Gesteira recebe visita de jogadores do Vitória

O Hospital Martagão Gesteira recebeu a visita de jogadores do Esporte Clube Vitória nesta terça-feira, 22. Representando o time, os atletas Everton Sena e Felipe Gedoz estiveram na instituição filantrópica, que atende a mais de 80 mil crianças por ano.

Acompanhados pelo mascote do clube, eles conheceram a enfermaria da Oncopediatria e presentearam pacientes com álbuns de fotografias do Leão.

"Foi muito gratificante ver essas crianças com o sorriso e a gente poder fazer a alegria deles. Vou compartilhar com meus companheiros quando chegar ao clube”, disse o zagueiro Everton Sena, ressaltandoa satisfação em conhecer o trabalho da entidade.

Gedoz, que atua como meio campo, ficou emocionado ao realizar a visita. “É sofrido ver a força dessas crianças. A gente entrando aqui e vendo a alegria de cada um e a força para recuperar não tem preço. Confesso que estou emocionado, pois sou muito sensível”.

O Martagão Gesteira é o maior hospital exclusivamente pediátrico do Norte e Nordeste. Mantido pela Liga Álvaro Bahia, a entidade funciona há 54 anos e realiza 500 mil atendimentos gratuitos ao público.

