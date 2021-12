Horário do jogo entre Vitória x Sport é alterado

O jogo entre Vitória x Sport Recife, marcado para o dia 31 (sábado), no Joia da Princesa, teve o horário alterado. A partida, que ocorreria às 18h30, será realizada às 21h. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário para atender à grade de programação do canal Premiere.

O comunicado foi divulgado por meio do site do Vitória. O duelo é válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será a última partida do Rubro-Negro baiano antes da parada para a Copa do Mundo.

adblock ativo