"Herrera não vem mais", diz diretor do Vitória

Chega ao fim mais uma difícil negociação envolvendo o Vitória: o atacante argentino Herrera, cujo acerto com o Leão da Barra chegou até a ser anunciado por alguns órgãos da imprensa, não será mais contratado pelo time baiano.

Quem revelou o desacerto foi o Diretor de Futebol rubro-negro, Raimundo Queiroz, em breve conversa com a imprensa, após os trabalhos da tarde desta sexta-feira, 25, na Toca do Leão.

"O Herrera não vem mais. Ele está bem lá nos Emirados Árabes, ganhando em dólar, e preferiu ficar", resumiu o dirigente do Leão.

Indicado pelo técnico Caio Júnior, que trabalhou com o atacante em 2011, no Botafogo, Herrera estaria antes "apalavrado" com o Vitória, segundo declarações do próprio Diretor de Futebol.

Agora, o clube aguarda pelas chegadas do meia Escudero e do volante Luís Alberto. Nesta sexta, o meia-atacante Vander, décimo reforço do clube para a temporada, treinou pela primeira vez na Toca do Leão.

