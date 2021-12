Herrera, Luís Alberto e Escudero perto de acerto com Vitória

O triunfo do início da temporada contra o América de Natal empolgou a torcida muito mais pelo resultado do que pelo futebol apresentado. Ainda assim, por conta dos reforços que vão estrear, a torcida do Leão tem motivos para aguardar uma melhora de nível na equipe comandada por Caio Júnior.

O meia Renato Cajá, por exemplo, deve ser regularizado esta semana e tem chances de atuar contra o Salgueiro, quarta-feira, 23, às 19h15, no Barradão. Já os gringos Maxi Biancucchi e Caceres aguardam o visto de trabalho para finalmente vestir a camisa do Leão.

Outros também estão por vir. Segundo entrevista do diretor de futebol do Vitória, Raimundo Queiroz, dada à Rádio Itapoan FM, os jogadores Herrera, Escudero e Luis Alberto estão apalavrados, e com grandes chances de serem anunciados ainda esta semana.

"Verbalmente estamos fechados com o Herrera, Escudero e Luis Alberto. Mas, como não nos devolveram a documentação, eu prefiro dizer que ainda não está confirmado", declarou Raimundo Queiroz.

Destes, o mais próximo é o volante Luís Alberto, ex-cria do Bahia. O jogador depende apenas de um documento a ser enviado ao Braga, de Portugal, para fechar com definitivamente com o rubro-negro baiano.

Sobre os novos possíveis contratados, o técnico Caio Júnior comentou apenas sobre a vinda de Escudero, a qual segredou uma enorme possibilidade de acerto. "Ele (Escudero) é um dos jogadores que tivemos tratativas. Está tudo bem encaminhado. A questão é só a do jogador viajar para Salvador", revelou.

Empenho - Sobre a partida, Caio fez uma análise privilegiando mais aspectos climáticos do que a disposição tática das duas equipes. "Foi uma partida complicada. Jogamos fora de casa, em um campo onde o vento é muito forte e dificulta as coisas. Mesmo assim conseguimos nos adaptar e não nos abatemos. Merecemos a vitória", declarou, por fim.

Já os jogadores preferiam atribuir o desempenho moroso da equipe aos 50 dias parados, sem disputar uma única partida oficial. "O corpo demora para se acostumar. Até pegar o ritmo demora mais um pouquinho. O importante é que conseguimos emplacar essa vitória e estrear bem no Nordestão", disse o lateral-direito Dimas, que entrou no lugar do criticado Léo na virada de tempo.

"Marcamos muito e conseguimos vencer um time que sempre joga bem em casa. Valeu pelo empenho", emendou o volante Rodrigo Mancha.

Portela confirma negociação com Ramos - Em entrevista à rádio de Salvador, o presidente do Vitória, Alexi Portela, confirmou que o clube estaria em negociação para renovar o contrato com o zagueiro Victor Ramos. "Estou conversando com ele para poder tentar mantê-lo, mas agora depende do time da Bélgica", declarou o mandatário. Victor Ramos tem contrato com o Liège.

