Hermanos do Vitória devem estar regularizados até terça

Em todas as redes sociais, o torcedor rubro-negro pergunta quando os gringos do Vitória estarão aptos para entrar em campo. A resposta da diretoria é simples: segunda ou terça, no máximo. Ou seja, o técnico Caio Júnior poderá contar com os atletas Cáceres, Escudero e Maxi Bianccuchi na última rodada da fase de grupos do Nordestão, contra o América-RN, na próxima quarta.

Outra pergunta do torcedor: Por que demora tanto de regularizar um jogador estrangeiro? A resposta está na própria pergunta: porque ele é estrangeiro. A lei brasileira tem uma série de limitações e normas para que um gringo consiga autorização para trabalhar em solo nacional. No caso do profissional de outro país, existe uma resolução normativa (número 73, de 3 de maio de 2007) que determina o procedimento para a contratação de um atleta profissional de fora. Aí entra a velha conhecida burocracia.

Quando o Leão se interessou pelos três gringos - Maxi, Cáceres e Escudero -, foi necessário emitir uma autorização de trabalho ao Ministério do Trabalho e Emprego, informando seus interesses e portando 10 documentos necessários para avaliação do orgão. Entre as exigências, o Vitória precisa assinar um termo de responsabilidade não só do atleta, mas de todos seus dependentes.

Como os três atletas entraram no Brasil no status de turista, após os documentos enviados, os gringos retornam aos seus países de origem para homologar os pedidos nos consulados brasileiros. Com a autorização, os jogadores retornam e confeccionam o CPF e Carteira de Trabalho.

"Isso é o que demora mais, pois existem alguns documentos que demoram de chegar para nossas mãos. Depois da autorização e documentos como CPF feito, a regularização frente a CBF é rápida. Agora tudo é eletrônico e não demora mais de um dia. Antes, até isso demorava a às vezes levava até um mês para a conclusão. Creio que até terça todos estejam regularizados", assegurou o supervisor do clube, Mário Silva.

Condições - O caso mais demorado foi o de Cáceres, pois o meia paraguaio não tinha CPF, tampouco Carteira de Trabalho brasileira. Ele foi obrigado a fazer todo o processo, o que levou tempo. Porém, na última quinta-feira, 31, os respectivos documentos foram feitos e o atleta está regular no País para trabalhar.

No caso de Maxi e Escudero, a situação foi mais fácil. O atacante Bianccuchi já tem seus documentos e precisou apenas do pedido de contrato frente ao Ministério do Trabalho. Mesmo assim, foi obrigado a ir até a Argentina para homologar e retornar na condição de atleta profissional estrangeiro.

O meia Escudero foi mais esperto. Antes de vir ao Brasil, já pediu a autorização frente a Polícia Federal e pode não precisar voltar ao consulado brasileiro no Argentina. Precisa aguardar apenas a autorização chegar. Depois, é apenas aguardar os nomes deles no BID da CBF.

