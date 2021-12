Gusmão testa opções para o ataque e Willie dá susto

O técnico do Vitória, PC Gusmão, utilizou o treino coletivo desta quarta-feira, 21, na Toca do Leão, para promover testes no time que mandará a campo no jogo decisivo do próximo sábado, 24, contra o Ceará, no Barradão.

Uma vez que não terá o atacante Elton, que cumpre suspensão, o treinador rubro-negro experimentou escalar Tartá no setor ofensivo, ao lado do centroavante William. No decorrer do coletivo, porém, Gusmão trocou Tartá por Dinei, que apresentou boa movimentação e participou de jogadas que deram origem a dois gols.

Ainda sem Michel, que se recupera de um choque na perna direita, o comandante do Leão promoveu Rodrigo Mancha ao time titular. Na lateral esquerda, onde não poderá contar com Gilson, suspenso, confirmou a entrada de Mansur.

Com estas mudanças, o treinador iniciou a atividade com equipe formada por Deola; Nino Paraíba, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Mansur; Mancha, Fernando Bob, Pedro Ken e Willie; Tartá e William.

Willie dá susto - O meia-atacante Willie foi um dos melhores do treino. Além de ter marcado dois gols, o jovem atleta também sofreu um pênalti. No lance, porém, reclamou de dores na coxa e assustou a todos na Toca do Leão.

Entretanto, apesar da cautela dos médicos do clube, que recomendam que o jogador seja observado durante os próximos dois dias, o próprio atleta tratou de adiantar que está 100% e que vai para o jogo. O elenco rubro-negro volta ao batente às 9h30 desta quinta-feira, 22.

