Gusmão testa Dinei e William como dupla de ataque do Vitória

Dia de coletivo no Leão. Na última quarta-feira, 21, o técnico PC Gusmão, que não conta com o atacante Elton, suspenso, resolveu tirar o tradicional esquema com dois centroavantes na frente. No lugar do artilheiro, investiu em Tartá. Porém, o time não rendeu. Em 15 minutos de treino, os reservas tinham metido uma bola na trave e o goleiro Douglas ainda não havia sido exigido pelos titulares.

Gusmão resolveu mudar. Colocou Dinei no lugar de Tartá, voltando ao tradicional esquema com as torres gêmeas. Em cinco minutos, dois gols, ambos com passe de Dinei e convertidos por Willie. Sem contar um pênalti perdido pelos titulares.

Desde a saída de Neto Baiano, o time considerado titular do Leão passou a ser formado com dois jogadores com características de camisa 9: Elton e William. Juntos, fizeram 12 jogos, e em cinco nenhum dos dois fizeram gol. Em quatro, ambos balançaram a rede na mesma partida. Em dois duelos o Vitória não marcou gol com as torres gêmeas em campo.

Mesmo ganhando moral, Dinei preferiu não falar sobre o assunto. Segundo o atleta, Gusmão ainda não definiu sua entrada no time. Assim, optou pelo silêncio. Porém, Willie não escondeu a preferência em ter dois centroavantes no jogo. "É bom assim, pois tenho mais liberdade em jogar pelas beiradas. Os dois podem ficar dentro da área esperando a bola chegar. São dois caras perigosos a mais para o adversário perto do goleiro. Nos acostumamos a jogar assim durante a competição", explicou o garoto da base.

Apesar de fazer dois gols e cavar um pênalti no treino, o camisa 10 Willie acabou saindo do treino sentindo fortes dores na coxa direita. A comissão técnica ficou preocupada, mas foi só um susto. "Estou 100%, rapaz. Senti uma dor muscular normal de treino mesmo. Vou para o jogo acabar logo com isso e assegurar o acesso. Adoro a base, mas vou lutar para permanecer entre os profissionais no próximo ano e jogar contra Neymar ano que vem. Futebol é malandragem pura. Neymar é, eu também sou", brincou Willie, já com a cabeça na Série A.

Ceará - O adversário do Vitória no sábado vai fazer o tradicional bate-volta para a última rodada do Brasileirão da Série B. A diretoria resolveu viajar apenas no dia do jogo, embarcando pela manhã e chegando na capital baiana no início da tarde. O time sai do aeroporto direto para o Barradão. Segundo a diretoria do clube, a medida foi para cortar despesas de hospedagem.

O Ceará também deve atuar no Barradão sem seu artilheiro Mota. O atacante, com 13 gols na Segundona, não treinou durante a semana, sentindo fortes dores musculares na coxa direita. Magno Alves joga na vaga.

