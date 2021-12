Guilherme Mattis se diz pronto para 'zagueirar'

Um desconforto muscular fez com que Guilherme Mattis fosse poupado dos treinos do início da semana, mas na quarta-feira, 10, o zagueirão foi para o campo e trabalhou normalmente. Em sua estreia, contra o Criciúma, ele jogou bem e até marcou um gol.

Diante do Atlético-GO, escorregou no gol do adversário. "Admito que falhei", disse, mas no geral a impressão deixada pelo paulistano foi ótima. "As vitórias em casa são obrigação e fora, somando pontos, ajuda mais na busca do acesso", falou.

Sobre Mancini, o zagueiro falou que "ele [o técnico] chegou com o perfil traçado de ajustar alguns erros, e sabe que a equipe vem numa crescente boa. Ele mesmo disse que não vai inventar, não vai mudar muita coisa", disse.

Quanto ao Mogi Miirim, Mattis foi firme: "A imprensa colocou que era obrigação do nosso rival [Bahia] ganhar do Bragantino e acabou que perdeu. Isto prova que não tem jogo fácil, a gente deixa favoritismo para a torcida. A gente tem que se impor em campo. Tenho amigos no Mogi e sei da qualidade deles", pregou.

