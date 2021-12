Guilherme Mattis comemora permanência no Vitória

As renovações no Vitória continuam a todo vapor. Assim como o volante Amaral, o zagueiro Guilherme Mattis anunciou, nesta segunda-feira, 4, que ficará por mais um ano no Leão.

Após acertar os últimos detalhes, ele utilizou o seu perfil no instagram para comemorar a sua permanência. "Passagem comprada. Feliz em continuar no MAIOR CAMPEÃO DO NORDESTE! Um ano de desafios que junto com nossa torcida, conseguiremos conquistar os objetivos. Não será fácil, mas juntos seremos imbatíveis!!!!", escreveu.

Mattis, de 25 anos, tem contrato com o clube até dezembro de 2016. O zagueiro foi um dos destaques do Rubro-Negro e marcou três gols pelo rubro-negro na campanha do acesso à Série A.

Passagem comprada 🛫. Feliz em continuar no MAIOR CAMPEÃO DO NORDESTE! Um ano de desafios que junto com nossa torcida, conseguiremos conquistar os objetivos. Não será fácil, mas juntos seremos imbatíveis!!!! ⚫️🔴 Uma foto publicada por Sigam-me os bons! ® (@guilhermemattis) em Jan 4, 2016 às 12:27 PST

adblock ativo