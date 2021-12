Grupo rubro-negro curte folga dupla

Depois do comemorado triunfo sobre o Botafogo, o elenco do Vitória ganhou de presente dois dias de folga. Não treinou nesta segunda, 2, e também descansa na terça, 3, voltando às atividades somente na próxima quarta, 4, para iniciar a preparação para o jogo do próximo dia 12, diante do Sport no Barradão.

Apenas os atletas que fazem tratamento de lesões não terão folga. O Rubro-Negro corre para recuperar jogadores importantes como o volante Willian Farias, o goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Kanu e os laterais Caíque Sá e Juninho. O atacante Júnior Todinho, com lesão no joelho, não atua mais em 2017.

adblock ativo