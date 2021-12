Grupo italiano pode travar renovação de Ramón com o Vitória

Uma das poucas novidades positivas do Vitória neste início de temporada, o zagueiro Ramón, de 19 anos, despertou o interesse de times de fora do país, e não tem, por ora, permanência garantida na Toca do Leão.

Negociando desde a eliminação da Copa do Nordeste, há cerca de uma semana, a diretoria rubro-negra já chegou a um acordo para adquirir parte dos direitos econômicos da revelação, que pertence ao Bahia de Feira. No entanto, um grupo de empresários italianos teria procurado o Tremendão com interesse no jogador, e pode atravessar a negociação.

A informação é do presidente do Bahia de Feira, Tiago Souza. "Ramón está emprestado até o final desse ano, mas o Vitória tem uma cláusula automática de compra de 50% dos seus direitos econômicos. Já acertamos tudo com eles nesse sentido, não depende mais da gente. Resta só o Vitória acertar os detalhes do novo contrato com o empresário do jogador", contou.

"A novidade é que o próprio empresário de Ramón nos procurou dizendo que tinha um grupo de empresários querendo de levá-lo para a Itália. Para isso, estariam dispostos a pagar a multa rescisória do contrato dele com a gente", explicou Tiago. Vinculado ao Tremendão apenas até o final do ano que vem, a multa pelo zagueiro é considerada pequena: cerca de R$ 1 milhão.

Procurado pela reportagem, o diretor de futebol do Vitória, Anderson Barros, não atendeu às ligações.

Revelação ou não?

O destaque de Ramón suscitou outro debate entre os torcedores: pode o zagueiro ser considerado uma revelação da base rubro-negra?

Nascido em Riachão do Jacuípe, Ramón começou a carreira na base do Bahia de Feira. Chegou ao Leão somente no início do ano passado, por empréstimo, aos 18 anos, para integrar o elenco sub-20. Disputou a Taça BH, a Copa do Brasil e o Brasileiro da categoria, no ano passado, e a Copa São Paulo, neste ano. Ganhou espaço no time principal com Carlos Amadeu, ex-comandante do júnior, quando este estava na condição de técnico interino. Ao todo, fez 10 partidas pelo profissional.

Situação semelhante à de Flávio, volante considerado a principal surpresa do Vitória em 2015. Depois de deixar a base do Santos aos 16 anos, ele rodou por clubes como Palmeiras e Flamengo até ser aprovado pelo Leão em agosto do ano passado, aos 18 anos. Chegou a tempo de disputar a Copa do Brasil e a Copa São Paulo e ser destaque em ambas as competições. Hoje, tem 11 partidas pelo profissional.

