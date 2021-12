Grupo faz protesto e pede intervenção no Vitória

"Só a justiça pode salvar o Vitória". Essa foi a frase que um grupo de torcedores do clube baiano estendia em frente ao Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 22.

O grupo integra os movimentos "Para Sempre Vitória" e "13 de maio", que tem realizado protestos pedindo intervenção da Justiça no rubro-negro. "Essa situação que o Vitória se encontra é resultado de más gestões. Nós e os parceiros do 13 de maio lutamos por algo diferente. Queremos transformar o clube, através de eleições diretas, e acreditamos que o caminho é a intervenção", afirmou Lucas Almeida, de 31 anos, que faz parte do grupo "Para Sempre Vitória".

De acordo com Almeida, o movimento é independente e não tem relações políticas com membros do Conselho Deliberativo do Clube. Ao ser questionado sobre o que significaria o processo de intervenção da Justiça, Lucas disse que seria "como ocorreu no rival Bahia", quando a torcida, após a intervenção do judiciário que afastou o presidente Marcelo Guimarães Filho, passou a ter participação em algumas decisões do clube.

Ele conta ainda que existe um processo como esse para o Vitória 'nas mãos' da desembargadora Silvia Zarif e que por isso o grupo esteve durante a manhã no CAB. Outro protesto volta a acontecer antes e durante o jogo do Vitória contra o Bragantino, nesta sexta, às 19h30, no Estádio do Barradão, pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A reportagem tentou contato com o presidente do Vitória, Raimundo Viana, mas não obteve êxito.

