Grupo de Apoio à Criança com Câncer leva turma para assistir o jogo do Vitória

A turma do Grupo de Apoio à Criança com Câncer da Bahia assistiu ao jogo entre Vitória e Ponte Preta, nesta quarta-feira,3. Válido pela Copa do Brasil Sub-17, no Lounge Premium do Barradão.

As crianças que estavam no local ficaram vidrados pela vitória do Leão. Os gols do Vitória foram marcados por Erivaldo, Ruan Costa e Lucas Dante. Já no time paulista, que perdeu por 3 a 2, os gols foram marcado por Vitor Hugo e Matheus.

