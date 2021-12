Gringos do Vitória se destacam e ganham canto personalizado

Escudero, Maxi e Cáceres. O trio com fala espanhola conquistou o primeiro título com o Vitória e já foi abraçado pela torcida e pelos colegas, que cantaram em espanhol na entrega do troféu de campeão baiano.

No primeiro tempo, Escudero brilhou nas assistências. Do meio-campo fez seu território particular e foi aplaudido pela torcida quando saiu, já no segundo tempo. Para ele, um exemplo do casamento entre ele e o Vitória.

"Fiquei contente com a torcida. Entrei no clima dos cantos e já me sinto abraçado. Cumprimos o primeiro objetivo e agora precisamos fazer um bom Brasileiro", disse Escudero, sobre o carinho.

Abusado, Maxi Biancucchi foi alvo permanente do zagueiro Titi. O atleta do Bahia ficou tão irritado que chegou a falar desaforos no ouvido do argentino no decorrer do jogo."Ele me falou algumas coisas, mas nem dei importancia. Só estava fazendo meu trabalho e não tenho culpa se conseguia fazer as jogadas. Faz parte do futebol", lembra.

Cáceres a cada rodada se torna mais titular. Contra o Bahia, mais uma vez, se destacou como segundo volante e deve ser titular novamente no duelo da próxima quarta, 22, contra o Salgueiro, na Arena Fonte Nova. "Fico feliz. Cheguei um pouco tímido e nem sabia falar portunhol. Foi bom demais chegar e levantar uma taça em quatro meses. Só vou ter dificuldade se todo troféu for pesado como o de hoje", brincou.

No final, todo elenco se rendeu aos gringos e gritaram: "Dale, dale, mi león! Leóóóón...", cantaram, traduzindo uma música tradicional da torcida. No meio, o argentino Maxi puxou outra... "El campeón volvió!".

Viáfara - A última vez que o Vitória foi campeão baiano tinha outro gringo em campo. O goleiro Viáfara estava presente em 2010, última conquista rubro-negra no estado. Curiosamente, o último domingo foi aniversário do ídolo, que não deixou de agradecer e assegurar que foi um presente o título rubro-negro nas redes sociais. "Mais um título em cima da sardinha!", disse o gringo.

adblock ativo