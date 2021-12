Gringos do Vitória lideram disputa por melhor estrangeiro

O atacante argentino Maxi Biancucchi e o seu compatriota Escudero, ambos jogadores do Vitória, lideram a classificação do prêmio da agência espanhola de notícias EFE dado ao melhor atleta estrangeiro do Campeonato Brasileiro.

Biancucchi, que aparece em primeiro lugar, foi o grande protagonista no 3 a 2 do Vitória sobre o Atlético-PR. O primo de Messi - que reapareceu após uma lesão que o afastou da quarta rodada, marcou o segundo gol e deu o passe para seu compatriota Damián Escudero - está no segundo lugar na lista. O outro estrangeiro do Vitória, o paraguaio Luis Cáceres, está na sétima posição.

Quem se recuperou na classificação do Prêmio Efe foi o meia holandês Clarence Seedorf. O experiente jogador do Botafogo foi titular e marcou um gol na vitória fora de casa do seu time, por 2 a 0 contra a Ponte Preta, em Campinas.

Já o meia norte-americano do Bahia Freddy Adu, que só entrou em uma partida no segundo tempo, aparece na 22ª posição da lista.

O Prêmio Efe dá dois pontos para cada gol marcado e um se o jogador for titular, der uma assistência, sofrer um pênalti ou participar de uma vitória fora de casa. Jogadores que saem do banco de reservas para o jogo recebem meio ponto, e perdem a mesma quantidade os que forem expulsos ou marcarem um gol contra.

