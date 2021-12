"Grande clube", diz Vander ao ser apresentado no Vitória

Depois de ter sido dispensado do Bahia por "deficiência técnica", como o tricolor chegou a justificar em nota publicada no seu site oficial, o meia-atacante Vander já tem um novo lar: a Toca do Leão.

Décimo reforço do Vitória para a temporada 2013, o jogador vestiu pela primeira vez a camisa rubro-negra nesta quinta-feira, 24, e contou por que tomou a decisão de aceitar o convite do Vitória.

"O Vitória é um grande clube. Primeiramente, é aquilo que um jogador procura. É um clube também que está perto da minha família, da minha filha e da minha mãe. É um clube estruturado, que sempre mostrou interesse, sempre mostrou que me queria aqui. Então, espero que, nesses quatro anos de contrato, eu possa ser muito feliz aqui no Vitória e dar muitos títulos, que é o que o torcedor espera", disse Vander.

Levado pelos jornalistas a comentar a sua saída do Bahia, o jovem atleta revelou ter sido afastado do tricolor por não ter agradado ao presidente Marcelo Guimarães Filho e reafirmou a sua felicidade por ter fechado com o Vitória, um clube que ele considera ter "uma estrutura maravilhosa e pessoas de caráter".

"No meu caso, particularmente, acho que foi uma coisa mais pessoal mesmo. Acho que nunca fui bem querido, principalmente pelo presidente (do Bahia). Eu fui afastado em julho. Fiquei quatro meses afastado. Nesse período, sempre teve a conversa (com o Vitória). Nada estava fechado ainda, mas sempre teve a conversa do meu empresário com o presidente, e até comigo mesmo. E, quando surgiu a oportunidade de assinar o contrato, eu assinei e estou muito feliz de estar aqui no Vitória, um grande clube. Clube com uma estrutura maravilhosa e com pessoas de caráter", destacou.

Embora assegure que não tem problemas de ordem física, Vander acredita que precisará de ritmo de jogo para defender as cores do Vitória pela primeira vez.

"Acho que a parte física eu não perdi muito, não. Mas a parte técnica... já tem muito tempo que eu não jogo. Já faz quase seis meses. O último jogo foi Bahia e Corinthians, já tem muito tempo. Acho que vou precisar de um pouco mais de tempo, pra ganhar ritmo de jogo. Mas a parte física não perdi muito, nem engordei muito. Acho que é trabalhar forte essa semana para, junto com a comissão, decidir quando é o momento da volta", finalizou.

