Gramado do Barradão é retirado para implantar novo tapete

As obras no Barradão começaram a todo vapor. Depois de negociar a cessão do estádio para a Fifa durante a Copa do Mundo, onde vai servir como um dos Centro de Treinamento, a Toca do Leão começou nesta segunda-feira, 17, a ganhar cara de um verdadeiro canteiro.

O gramado do campo principal começou a ser removido para receber um novo piso. Depois da retirada completa, será implantada um novo sistema de drenagem e o plantio de uma nova grama - do tipo bermuda, a mesma utilizada nas arenas construídas para a Copa.

Depois de retirado, o atual gramado será utilizado nos três novos campos que estão sendo construídos próximo ao estacionamento do estádio e que serão utilizados como CT das divisões de base rubro-negra.

O valor total da obra é de R$ 1,3 milhão, que será dividido entre o Vitória e o Comitê Organizador Local (COL) da Fifa. A previsão é que a reforma seja concluída até o dia 30 de abril.

O Brasileirão começa no dia 20 de abril e a primeira partida do rubro-negro em casa será no dia 27, contra o Atlético-PR. Caso não consiga abreviar o término da obra inaugurar o "novo" Barradão contra o Furacão, a estreia do novo tapete pode ser no dia 4 de maio, no duelo com o Palmeiras, pela quinta rodada da competição.

