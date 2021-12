Governo vai oficializar construção da Via Paralela-Barradão

O projeto da construção de uma via que ligará a Avenida Luiz Viana Filho (Paralela) ao Estádio Manoel Barradas está prestes a ser oficializado. No próximo dia 14, o governador Jaques Wagner assinará na Toca do Leão o contrato que vai liberar a licitação para construção da avenida.

A via expressa vai fazer a ligação direta entre os bairros, passando pela Avenida Arthemiro Valente, no bairro de Trobogy, e terminar em Canabrava, onde é situada a sede do rubro-negro.

Atualmente, quem precisa tomar a Paralela com destino ao Barradão tem que seguir pela Avenida São Rafael e Via Regional, até acessar a ladeira que dá acesso a Canabrava. O que quase sempre resulta em congestionamento e retém o trânsito na região em dias de jogos.

De acordo com o presidente do clube, Carlos Falcão, a construção da avenida "mudará a história do estádio". Isso porque, como acrescentou o presidente do Conselho Deliberativo do clube, José Rocha, a avenida vai proporcionar ao torcedor melhor facilidade para acessar o Barradão, com maior fluidez no trânsito da região.

