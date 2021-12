Goleiro Wilson se recupera de lesão e retorna aos treinos

Após sofrer um estiramento de grau dois durante a partida contra o Figueirense, no dia 24 de agosto, no Barradão, o goleiro Wilson está totalmente recuperado e já voltou a treinar com bola no Vitória nesta quarta-feira, 10.

Inicialmente, o tempo de recuperação do jogador para retornar aos gramados era de três a quatro semanas. Porém, o arqueiro fez um trabalho intensivo com a fisioterapia do clube e conseguiu antecipar o prazo para duas semanas.

Em nota, Wilson explicou o processo de recuperação e da expectativa de voltar a vestir a camisa rubro-negra. "Foram duas semanas de tratamento intensivo e com muita determinação conseguimos fazer com que a lesão fosse cicatrizada rapidamente. Estou treinando forte para tentar ficar à disposição contra o Atlético Paranaense", disse.

Antes de encarar o Furacão, o Vitória pega o Internacional nesta quarta, às 22 horas, no Barradão, pela 20 ª rodada do Campeonato Brasileiro.

