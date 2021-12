Goleiro Wilson quer aproveitar chance contra o Salgueiro

Para o duelo desta quarta-feira, 15, contra o Salgueiro, às 19h30, o Vitória viajou apenas com Michel representando a turma titular. Nos demais, atletas que são reservas imediatos e outros que ainda precisam de ritmo para ganhar uma atenção do treinador. O melhor exemplo é o do goleiro Wilson, que finalmente terá a oportunidade de estrear.

A última partida oficial de Wilson foi no dia 11 de novembro, quando ainda defendia o Figueirense. Depois de contratado pelo Vitória, no dia 28 de fevereiro, viveu como sombra de Deola.

"Goleiro é uma profissão ingrata em todos o sentidos. Uma posição diferenciada. Os jogadores de linha estão sempre saindo, cartão, lesão, improvisação... No gol, não tem isso. Esperei muito pela oportunidade dada. Não posso nem sonhar em fazer feio", disse Wilson.

O goleiro sabe que a euforia atual ainda é o triunfo por 7 a 2 diante do rival Bahia. Nem dava para negar. No decorrer da entrevista, um celular interrompeu a coletiva com a música Passinho do Volante, o tão cantado "ah, lelek, lek, lek, lek" Aos risos, enquanto o repórter tentava desligar o celular, Wilson ponderou. "Isso aí dá problema, hein... Qual foi a pergunta? Bom, deixa o Baianão para domingo. Pelo menos para mim e outros atletas em busca de oportunidade, nossa decisão é contra o Salgueiro", assegurou.

Mesmo com um time composto por reservas, Wilson garante que o torcedor não vai ter o que desconfiar. Para ele, a qualidade será a mesma. "Sabemos da responsabilidade e a importância da Copa do Brasil. Vamos de time misto, mas com jogadores que têm a confiança do técnico. Inclusive, há atletas que atuam constantemente como titulares e outros que entram com frequência".

Wilson tem razão. Entre os titulares de logo mais, muitos estão próximos de conquistar uma vaga em definitivo entre os onze preferidos. O paraguaio Cáceres é um deles. O atleta atuou no lugar de Luís Alberto no domingo e se destacou.

"Fico feliz pela oportunidade. Participei de dois clássicos e fui elogiado. Espero conquistar a confiança ainda mais na Copa do Brasil e, quem sabe, jogar outro contra o Bahia", disse o gringo.

Entre os atacantes, dois atletas buscam seus postos de titulares de volta. Marquinhos foi titular no Nordestão, mas perdeu a vaga no Baiano. Tem entrado bem, mas disputar com Maxi tem sido "desleal".

Já Nicácio espera, de alguma forma, superar Dinei, hoje com o moral no nível máximo. "Complicado, viu... Dinei matou a pau no Ba-Vi e não posso vacilar nesse retorno. Acho que o Vitória só tem a ganhar com as disputas por posição. Antes de me machucar, era artilheiro. Saí e Dinei mostrou qualidade. Agora, chegou a minha vez", disse o centroavante.

adblock ativo