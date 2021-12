Goleiro Wilson está pronto para reaver posto no Vitória

A suspensão do goleiro Fernando Miguel devido ao terceiro cartão amarelo no triunfo de 3 a 1 sobre o Atlético-GO, na sexta passada, 5, abriu uma brecha para que um velho ditado possa ser demonstrado no Vitória, ao menos por um jogo: "Quem foi rei nunca perde a majestade".

Contratado em fevereiro de 2013, Wilson foi titular entre meados daquele ano e o fim de 2014. No período, virou referência de segurança na meta rubro-negra. Porém, uma lesão no ombro, em dezembro passado, levou-o a ficar dois meses inativo. Fernando Miguel aproveitou a deixa e se firmou na posição.

Desde que retornou aos trabalhos, no fim de fevereiro, Wilson só jogou uma vez. Foi em 18 de março, no 2 a 0 sobre o frágil Confiança, pela Copa do Nordeste, no Barradão, quando o Vitória mandou a campo um time reserva, pois já estava classificado à 2ª fase. De resto, Fernando Miguel jogou todas as partidas oficiais do Leão até aqui na temporada.

Entretanto, no sábado, fora de casa, contra o Mogi Mirim, pela 7ª rodada da Série B, eis que o antigo dono da camisa 1 estará de volta ao seu posto.

"Estou um longo período sem atuar e ritmo de jogo é diferente de ritmo de treino. Trabalhei forte para que essa diferença não seja sentida. Sabia que, a qualquer hora, teria uma oportunidade. Portanto, apesar das dificuldades, estou pronto para ser titular do Vitória outra vez", disse Wilson.

Momento x história

Enquanto esteve no banco de reservas, Wilson viu o colega brilhar. Fernando Miguel foi o único atleta poupado pela torcida do vexame do primeiro semestre, com eliminações na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano.

Na Série B, o goleiro é um dos alicerces da campanha de reação do time, que, na última rodada, alcançou a 4ª colocação, entrando no grupo dos que ascendem à Série A. Fernando Miguel já defendeu até dois pênaltis: no 4 a 1 sobre o Bragantino, em casa, e no 2 a 1 diante do Oeste, fora.

Se a atualidade pertence a Fernando, a história depõe a favor de Wilson. Seu principal momento foi a Série A de 2013, quando foi titular em todas as 38 partidas da bela campanha do Leão, que terminou o campeonato em 5º lugar.

"Não vejo este jogo como chance de roubar a posição. É uma oportunidade que tenho de jogar e ajudar o Vitória. Sei que hoje o momento é do Fernando, que vive grande fase. Mas estou pronto para jogar e aproveitar a oportunidade. A partir daí, eu ficar no time ou não vai depender do treinador", comentou Wilson.

Vagner Mancini, que reestreia sábado, tem como única dúvida quem será o substituto do volante Amaral, também suspenso pelo terceiro amarelo. O resto do time será o mesmo que bateu o Atlético-GO.

