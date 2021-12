Goleiro Wilson comenta sobre a saída de Maxi do Vitória

O goleiro Wilson, titular do Vitória na campanha do Brasileirão do ano passado, comentou sobre a ida de Maxi Biancucchi para o arquirrival Bahia. Durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, 9, o arqueiro falou sobre suas expectativas quanto ao sucesso do seu ex-companheiro no tricolor.

"'Torço pela felicidade dele, pelo seu bem, mas nem tanto. Ele agora jogando no rival, a felicidade dele não vai ser a nossa, que esse ano ele não possa ser tão feliz, mas que tenha uma sequência boa na carreira dele."

Wilson lamenta a saída do atacante do rubro-negro, mas diz que encara com naturalidade. "Faz parte do futebol, um dia a gente está jogando junto, no outro dia estamos contra. Lógico que contávamos com ele aqui para poder manter o trabalho que fizemos ano passado, sabemos o quanto ele foi importante. Infelizmente não aconteceu, ele seguiu a vida dele, e hoje está no rival.

