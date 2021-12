O ex-goleiro do Esporte Clube Vitória e do Guarani Futebol Clube, Wallace Ribeiro Barato, completaria 23 anos nesta segunda-feira, 1. O arqueiro faleceu devido a um acidente automobilístico na Rodovia dos Bandeirantes, no KM 140, na altura de Limeira, em São Paulo no dia 27 de janeiro deste ano.

Cria da base do Vitória, o atleta estava emprestado pelo Rubro-Negro até o final de 2018 para o Bugre. O acidente ocorreu por volta das 14h quando Wallace estava indo visitar familiares em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde seu corpo foi velado.

Confira homenagem feita pelo clube baiano:

Lorena Murici* | Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória Goleiro Wallace completaria 23 anos nesta segunda-feira

adblock ativo