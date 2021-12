Goleiro sub-20 do Vitória é convocado por Tite para a seleção brasileira

O goleiro Yuri, titular da equipe sub-20 do Vitória, foi convocado pelo técnico Tite para participar dos treinamentos da seleção brasileira na primeira fase de preparação antes da Copa América.

Yuri, de 18 anos, se apresenta na quinta-feira, 23, e ficará até dia 29 treinando na Granja Comary. Em maio, o goleiro Rubro-Negro trabalhou com a equipe sub-18 da seleção, sob comando do técnico André Jardine.

As convocações de atletas mais jovens para a seleção brasileira começou em 2018, com Tite chamando de "novo ciclo' essas mudanças de preparação para a Copa do Mundo 2022. As convocações destes atletas da base serve como ambientação para novos talentos e revelações do futebol brasileiro.

