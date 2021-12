Goleiro rescinde contrato e se despede do Vitória

O goleiro Elias, que chegou no começo de 2018 ao Vitória, está de saída do clube baiano. O arqueiro de 22 anos tinha contrato de empréstimo com o Leão da Barra até o fim de 2019, mas as partes entraram em um acordo e residiram o vínculo de forma amigável. O gaúcho deve retornar a Chapecoense, detentora dos seus direitos até 2021.

Revelado pelo Juventude, o goleiro de 22 anos atuou em apenas 8 partidas pelo Vitória. Ele ganhou a titularidade após uma sequência de falhas de Caique, que segue na equipe rubro-negra. Elias perdeu espaço e acabou sendo substituído por Ronaldo e, em seguida, João Gabriel.

