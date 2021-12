Goleiro paraguaio faz exames e assina com o Leão

O novo concorrente de Wilson no gol do Leão tem vocação passada de pai para filho. Nesta segunda-feira, 28, Júnior Fernandéz, conhecido como Gatito, fez exames e assinou com o Leão por um ano e meio. O reforço do Vitória é filho do ex-goleiro Roberto Fernández, o 'Gato', ídolo de Inter e Palmeiras nos anos 90.

O filho será apresentado nesta terça, 29, e preferiu não falar com a imprensa até o anuncio oficial do clube. Porém, o pai, que atuou 78 vezes com a camisa da seleção paraguaia, mostrou-se feliz com a vinda do filhote ao futebol brasileiro e falou das expectativas de 'Gatito' em vestir a camisa do Leão.

Gatito passou por avaliações médicas e físicas (Foto: Divulgação E.C. Vitória)

"Ele já estava muito ansioso em assinar, pois sempre quis atuar no futebol brasileiro. Mostrou-se feliz com o interesse do Vitória e ficou surpreendido com a estrutura que encontrou aqui. Ele não joga desde maio, mas quer ajudar logo o time", disse Fernández pai.

O ex-jogador já conhecia a Bahia, mas quando ainda atuava como jogador. Com a vinda do filho ao clube, o ex-atleta quer explorar Salvador de outra maneira. "Agora, ele trabalha e eu curto. Júnior já me deu muito trabalho quando era pequeno e agora darei trabalho a ele. Vou conhecer mais a terra enquanto ele joga", brincou.

No Vitória, 'Gatito' não vai se sentir deslocado com a língua, tampouco com o entrosamento no clube. O paraguaio conhece bem Cáceres e o novato Béltran. Todos já atuaram juntos na base da seleção paraguaia e também no Cerro Porteño.

"Aqui ele vai sentir em casa. Já atuei com ele e sei que é um bom jogador. Acho que já joguei com todos os jogadores paraguaios", riu Cáceres, que se recupera de contusão na coxa.

