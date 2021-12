Goleiro Martín Rodríguez pode estar de saída do Vitória

Sem atuar há quase 10 meses com a camisa do Vitória após uma grave lesão no joelho direito, na partida contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste, no primeiro jogo da equipe considerada principal na temporada de 2020, o goleiro Martín Rodríguez pode estar de saída do Leão.

Com vínculo estabelecido até o fim da temporada, o arqueiro ainda não foi procurado pela diretoria Rubro-Negra para renovar o seu contrato, e já teria recebido até sondagens de outras equipes, como o Montevidéo Wanderers-URU e o Racing-URU, de acordo com o site Arena Rubro-Negra.

Sem sequer figurar no banco de reservas, preterido pelo goleiro César, Martín também tem como empecilho para o seu retorno a grande fase do goleiro Ronaldo, um dos principais nomes do Vitória na temporada.

Contratado em junho de 2019, o uruguaio foi peça chave no elenco que manteve o Leão na Série B, na temporada passada. Primeiro clube de Martín fora do Uruguai, pelo Vitória, o goleiro já atuou por 29 oportunidades.

