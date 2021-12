Goleiro Gustavo se lesiona em treino do Vitória no Barradão

Mais uma nova baixa no elenco do Vitória ocorreu durante o treino desta sexta-feira, 12, pela manhã, no Barradão. O goleiro Gustavo machucou o nariz e a boca após se chocar com o atacante Marcos Júnior e está fora da partida contra o Atlético-PR, domingo, 14, às 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. O técnico Ney Franco relacionou Fernando Miguel para ocupar a posição.

Divididos em dois times, os jogadores rubro-negros realizaram uma atividade tática no campo, onde tinham que atacar e defender em três traves. No fim, a delegação do Vitória seguiu viagem para Curitiba onde, no sábado, a equipe encerra os preparativos para o jogo contra o time paranaense no Centro de Treinamento do Coritiba.

Ao todo, o Leão possui quatro ausências para a partida contra o Furacão. O volante Neto Coruja, o atacante Caio foram vetados por lesões musculares e o meia Luís Aguiar que, sentiu dores na coxa, ficou em Salvador para realizar tratamento.

