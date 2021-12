Goleiro Gatito tem lesão no joelho e para por dois meses

Uma baixa no elenco do Vitória preocupou o técnico Ricardo Drubscky nesta sexta-feira, 9. O goleiro Roberto Junior Gatito Fernández está com uma lesão no menisco no joelho direito e ficará dois meses fora dos gramados.

O goleiro está aos cuidados do departamento médico do clube, que informou que o jogador passará por um a cirurgia, que ocorrerá na próxima terça, 13. Por causa da lesão, Gatito perderá parte do Campeonato Baiano e da Copa Nordeste, que começam em fevereiro.

Outro que ainda é ausência no elenco principal é o goleiro Wilson, que se recupera da cirurgia no ombro feita no ano passado. A previsão é de que ele só retorne no final do Baianão.

Com os desfalques, os goleiros Fernando Miguel e Gustavo disputam vaga para o início da temporada como titular.

