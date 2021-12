Goleiro formado nas divisões de base é desligado do Vitória

O goleiro Rafael Puridade não é mais jogador do Vitória. Por meio de suas redes sociais, o atleta se despediu do Leão na manhã desta quinta-feira, 12, após não ter o vínculo renovado, ficando livre para assinar com qualquer outro clube.

De acordo com a assessoria do Rubro-Negro, foi informado que o arqueiro não faz parte dos planos para a temporada 2020 para o grupo de aspirantes - atual sub-23. Com 21 anos, Puridade ficaria impossibilitado de atuar pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição para atletas de, no máximo, 20 anos.

"Logo você vai entender que tudo que você passou era apenas preparação para o início da melhor fase da sua vida! Obrigado por tudo, @ecvitoria", escreveu o atleta em postagem no Instagram.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Rafael revelou como foi o contato com a diretoria do clube. "Eles falaram que não tinham pretensões em renovar comigo, porque não queriam que eu ficasse de terceiro goleiro e que eu precisava jogar, por conta do tempo em que fiquei parado".

"Tenho alguns contatos de clubes aqui da Bahia. O empresário que eu tava também conseguiu um negócio para mim no Remo. Estou no aguardo da confirmação", revelou o goleiro.

Formado nas categorias de base do Leão, Puridade era visto como uma grande promessa, tendo ingressado, com apenas 16 anos, no elenco sub-20. No entanto, apesar das expectativas, Puridade não conseguiu emplacar uma consistente sequência de jogos pelo Vitória em decorrência de uma hérnia na região lombar que lhe afastou dos gramados.

Sem atuar por mais de dois anos, o retorno do arqueiro só veio acontecer nesta temporada, pelo Brasileirão de Aspirantes. Mesmo assim, Rafael foi reserva de Caíque em boa parte dos jogos. Ele disputou apenas duas partidas durante toda a competição.

adblock ativo