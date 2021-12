Goleiro Elias se reapresenta ao Vitória e fala do futuro

Após rumores apontando a sua saída, o goleiro Elias se reapresentou ao Vitória nesta terça-feira, 15. De acordo com o arqueiro, houve realmente uma negociação para a sua saída do clube rubro-negro, e que a alternativa seria procurar algum time para que ele fosse emprestado. Até o momento, não apareceu nada concreto, apenas conversas.

"O Vitória e o meu empresário estão a procura de uma solução, ou para ficar no Vitória, ou para procurar outro clube. Hoje o que eu tenho mais certeza é o Vitória, me apresentei e vou integrar ao grupo dos jogadores e demais companheiros para seguir o trabalho", afirmou Elias a equipe do Portal A TARDE.

O goleiro chegou ao Vitória por indicação do técnico Vagner Mancini, com quem havia trabalhado na Chapecoense em 2017. Elias chegou em maio da temporada passada, e tem contrato com o Leão até o fim de 2019. Em 2018, o gaúcho atuou em 8 partidas com a camisa rubro negra. Foram dois triunfos, dois empates e quatro derrotas.

"Eu resumiria meu ano no Vitória como aprendizado. Acho que aprendi muito com os profissionais que trabalharam aqui e que ainda trabalham, aprendi demais com meus companheiros também e aprendo mais a cada dia. Esperava que eu tivesse mais oportunidades, acabei jogando alguns jogos, mas esperava ter jogado mais. Vou seguir trabalhando como eu sempre trabalhei e me dedicar ao máximo para quando precisar, estar pronto", declarou.

A respeito do rebaixamento, Elias não acredita que tenha faltado alguma coisa. Ele também afirmou que o elenco se dedicou ao máximo e correu atrás do resultado, e mesmo estando em uma situação complicada, o grupo lutou e batalhou.

"O grupo era unido, sabia da situação complicada que a gente tava e nos uníamos cada vez mais. Acredito que a gente foi prejudicado em algumas partidas e com certeza isso fez a diferença no rebaixamento. Mas em relação a aqui dentro do clube, a gente sempre teve um suporte muito bom da diretoria e de todas as comissões que passaram. Nós jogadores também não largamos as mãos uns dos outros, estávamos sempre juntos", desabafou.

Para 2019, o arqueiro espera que a temporada seja muito produtiva, com muitas conquistas e objetivos alcançados.

"Independente se eu estiver aqui no Vitória ou em outro clube, eu vou estar brigando pelo melhor, buscando pelo meu espaço e procurando evoluir a cada dia. Espero que seja um ano de muito sucesso", finalizou.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

