Goleiro e meia se desentendem durante treino do Vitória

Depois de arrancar um empate no último minuto do duelo com o Sergipe no domingo, 26, o Vitória se reapresentou na Toca do Leão na tarde desta segunda-feira, 27, e uma cena no campo principal do Barradão necessitou de uma ação mais enérgica da comissão técnica.

O goleiro Gustavo e o meia-atacante Arthur Maia se desentenderam em campo, trocando ofensas e socos durante a atividade. Outros jogadores intervieram para que a situação não se agravasse. O auxiliar técnico Eder Bastos retirou os dois do gramado durante o restante dos trabalhos.

A programação seguiu normalmente e os reservas do Leão deram prosseguimento ao coletivo, treinando em seguida troca rápida de passes e finalizações. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Sergipe permaneceram na academia e fizeram um trabalho de regeneração muscular.

Retorno marcado

O Vitória divulgou nesta segunda, que o atacante Dinei já está recuperado da cirurgia para tratar o afundamento de malar, após um choque com o goleiro Victor, do Atlético-MG, no dia 8 de dezembro.

Fora de combate desde a última rodada do Brasileirão do ano passado, o centroavante não participou da pré-temporada do Leão, mas deve estar à disposição da comissão técnica para o jogo contra o América-RN, em Natal, no dia 5 de fevereiro.

O volante Marcelo, que também se recupera de lesão, deve retornar às atividades com bola ainda esta semana.

adblock ativo