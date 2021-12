Goleiro do Vitória é cortado da seleção sub-20

Revelação do Vitória na temporada, o goleiro Caíque está fora dos amistosos que a seleção sub-20 do Brasil vai disputar contra o México, na casa do rival. O motivo é dos mais peculiares: ele não pôde embarcar com o restante do elenco porque, já no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), despachou a mala com o passaporte dentro.

"Como não tive acesso a mala e ao passaporte, retorno muito triste com isso para Salvador, porque representar meu país significa muito. Agora é reintegrar ao meu clube e seguir trabalhando", contou o jogador em sua conta no Instagram. A mala foi para a Cidade do México, mas a Caíque só restou voltar ao Vitória.

Apesar da pouca idade - tinha 18 anos -, Caíque assumiu a titularidade do clube rubro-negro durante o Campeonato Baiano, estreando com grande atuação num clássico contra o Bahia. Ele ainda foi titular durante algumas partidas do Brasileirão, mas voltou ao banco quando Fernando Miguel retornou de lesão.

Agora com 19 anos, é um dos candidatos a ser o titular da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria, em janeiro. Além dele, o técnico Rogério Micale tem observado Cleiton, do Atlético-MG, Daniel, do Palmeiras, e Lucas Perri, do São Paulo.

