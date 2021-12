Goleiro do Vitória é convocado pela seleção da Bolívia

O jovem goleiro da categoria de base do Vitória, Guillermo Viscarra, é um dos 26 jogadores convocados para defender a seleção principal da Bolívia nos jogos contra Venezuela e Chile, nos dias 7 e 11 de junho, válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, que acontecerá no Brasil.

Esta é a segunda convocação de Viscarra para a seleção principal boliviana. Com 20 anos, o boliviano ainda não fez sua estreia pelo profissional do Vitória e foi o titular do Leão na conquista o tricampeonato estadual sub-20 este ano.

Além de Viscarra, outros dois jogadores convocados pela Bolívia são conhecidos do torcedor baiano. Um deles é o atacante Marcelo Moreno, revelado nas divisões de base do rubro-negro, que recentemente se transferiu do Grêmio para o Flamengo.

O outro é o meia Jhasmani Campos, do Bolívar, que quase veio para o Bahia em 2009. A negociação não avançou com o Esquadrão porque Jhasmani só poderia jogar pelo time baiano na janela de transferência internacional, o que forçaria uma espera de três meses até sua regularização.

Jogadores convocados pela Bolívia para os jogos contra Venezuela e Chile:

Goleiros: Sergio Galarza (Blooming), Daniel Vaca (The Strongest) e Guillermo Vizcarra (Vitoria-Brasil).

Defensores: Ronald Raldes (Colón-Argentina), Luis Gutiérrez (Patronato-Argentina), Edward Zenteno (Wilstermann), Rony Jiménez (Real Potosí), Ronald Eguino (Bolívar), Diego Bejarano (The Strongest) e Marvin Bejarano (Oriente).

Meio-campistas: Alejandro Meleán (Oriente), Alejandro Chumacero (The Strongest), Edivaldo Rojas (Muang Tong-Tailândia), José Luis Chávez (Atlas-México), Wálter Veizaga (The Strongest), Leandro Maygua (Bolívar), Daniel Chávez (The Strongest), Rudy Cardozo (Bolívar), Gualberto Mojica (FC Petrolul-Romênia), Pedro Azogue (Oriente) e Jhasmani Campos (Bolívar).

Atacantes: Juan Carlos Arce (Bolívar), Vicente Arze (Esteghlal-Irã), Juan Eduardo Fierro (Universitario), Carlos Saucedo (San José) y Marcelo Moreno (Flamengo-Brasil).

