Goleiro do Vitória é convocado para Seleção sub-20

O técnico Rogério Micale anunciou nesta quarta-feira a lista de 23 jogadores convocados para o Campeonato Sul-Americano Sub-20, que começa em 18 de janeiro, no Equador. O goleiro Caíque, do Vitória, foi um dos convocados. Os atletas se apresentam na próxima segunda-feira e só terão descanso entre 23 de dezembro e 2 de janeiro. De resto, não terão férias.

Entre os convocados pelo treinador estão alguns jogadores que atuam com regularidade nos times principais em seus clubes, como o goleiro Caíque, do Vitória, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Corinthians, e os atacantes Felipe Vizeu e Matheus Sávio, do Flamengo, e Richarlison, do Fluminense. Campeão da Copa São Paulo, o Fla ainda teve convocado o meia Lucas Paquetá.

Outro clube prejudicado pela convocação é o São Paulo, que vai ceder o goleiro Lucas Perri, o zagueiro Lyanco e o atacante David Neres. Os três perdem toda a pré-temporada e só devem se apresentar ao técnico Rogério Ceni com o Paulistão em andamento. Nenhum jogador do time que disputa a final da Copa do Brasil Sub-20 contra o Bahia foi lembrado.

Chama atenção o fato de três dos convocados atuarem em clubes europeus: o lateral Rogério, formado no Inter e vendido à Juventus (Itália), o zagueiro Lucas Cunha, do Braga (Portugal) e o meia Caio Henrique, que já ganha as primeiras oportunidades no Atlético de Madrid (Espanha).

Por outro lado, ficaram de fora alguns jogadores de renome como o ex-corintiano Malcom, titular do Bordeaux, da França, e o meia Gerson, da Roma, formado no Fluminense. Gabriel Jesus também poderia jogar a competição, mas não foi convocado, uma vez que vai se apresentar ao Manchester City e defende a seleção principal do Brasil. O mesmo vale para o santista Thiago Maia, que já disputou a Olimpíada com Micale.

SORTEIO

Nesta quarta-feira, antes da convocação, a Conmebol sorteou os grupos do torneio. O Brasil caiu numa chave difícil e vai jogar contra Equador (dono da casa), Chile, Colômbia e Paraguai. Na outra chave, Argentina e Uruguai vão jogar contra Bolívia, Peru e Venezuela.

"Caímos num grupo forte, equilibrado, mas vamos nos preparar para chegarmos bem na competição. Tivemos a oportunidade de enfrentar o Chile e o Equador em outubro, são duas equipes muito agressivas, que jogam para frente", comentou Micale, que será auxiliado por Eduardo Barroca, do sub-20 do Botafogo.

Confira a convocação para o Sul-Americano Sub-20

Goleiros - Caíque (Vitória), Cleiton (Atlético-MG) e Lucas Perri (São Paulo);

Laterais - Dodô (Coritiba), Gusta Cascardo (Atlético-PR), Guilherme Arana (Corinthians) e Rogério (Juventus-Itália);

Zagueiros - Gabriel (Avaí), Léo Santos (Corinthians), Lucas Cunha (Sporting Braga-Portugal) e Lyanco (São Paulo);

Meias - Caio Henrique (Atlético de Madrid-Espanha), Douglas Gomes (Fluminense), Douglas Luiz (Vasco), Maycon (Ponte Preta, emprestado pelo Corinthians), Lucas Paquetá (Flamengo) e Everton Felipe (Sport);

Atacantes - Artur (Palmeiras), Caio Monteiro (Vasco), David Neres (São Paulo), Felipe Vizeu, Matheus Sávio (ambos do Flamengo) e Richarlison (Fluminense).

