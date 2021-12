Goleiro do Vitória é convocado para seleção Sub-20

O Vitória segue com a marca de emprestar os seus jovens valores para as divisões de base da Seleção Brasileira: nesta terça-feira, 30, a CBF oficializou a convocação do goleiro Gustavo.

O jovem atleta rubro-negro estará a serviço da seleção canarinho durante dois amistosos contra a seleção do Paraguai, a serem disputados nos dias 7 e 9 de novembro, em Carapegua e na Cuidad del Esteno, respectivamente.

Na seleção, Gustavo se juntará a um atleta do maior rival do Leão, o Bahia: o meia Italo Melo também foi convocado para os amistosos.

