Goleiro do Vitória é convocado para a Seleção sub-20

O goleiro do Vitória, Caíque, foi convocado pelo técnico Rogério Micale para a Seleção Brasileira sub-20 nesta sexta-feira, 4, para dois amistosos contra o México, nos dias 11 e 13 de novembro, na Cidade do México.

O jogador se apresenta ao time canarinho no dia 7 de novembro, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Caíque já disputou 15 partidas com o elenco principal do Rubro-Negro em 2016.

