Lançado o desafio: Rhayner foi o primeiro jogador com a camisa do Vitória a fazer um gol do meio-campo? Alguns dos principais historiadores e cronistas esportivos da Bahia quebraram a cabeça, mas não conseguiram achar um feito parecido no Rubro-Negro.

Conhecido como a 'enciclopédia do futebol baiano', o cronista Jorge Sanmartin lembra com riqueza de detalhes escalações de times baianos entre as décadas de 50 e 70. Porém, na hora de recordar um gol do meio-campo no Vitória, o radialista não conseguiu cavar nada na memória.

"Honestamente, não me lembro de nenhum atleta do Vitória que tenha feito este gol. É complicado dizer que ninguém fez, pois o clube tem 115 anos de história. É um gol raro de acontecer. O mais curioso é saber que o gol do meio-campo mais lembrado é o que não aconteceu: aquela tentativa de Pelé na Copa de 1970", lembra Sanmartin.

Veja o gol de Rhayner contra o América-RN

Moysés Suzart Gol de Rhayner do meio-campo entra para a história

Colunista de A TARDE, José Raimundo Silveira também tentou encontrar algum gol semelhante ao de Rhayner, mas o YouTube tratou de manter o título para o atual atacante rubro-negro. "Ah... Só lembro de 85 pra cá. Lembrei de um. Leandro Domingues, contra o Treze. Série C de 2006. Vitória deu 4 a 2. Foi de cobertura, quase do meio-campo. Eu tava lá. Jogue no YouTube", desafiou. Nada. Foi um pouco antes da grande área.

"Teve um de longe pra caramba. Dourado, 1992. Vitória 7x2 Itabuna. Quero ver achar imagem... Não? Eliomar, Ba-Vi no Dia das Mães de 1997: 1 a 0. Gol de falta. Vento e chuva causaram frango de William Andem... Também não? Veja aí: Vitória 2x0 Comercial-MS. Brasileiro de 1986", tentou Silveira. Também não.

Cronista e doutor em Cultura e Sociedade, Paulo Leandro até puxa da memória alguns gols semelhantes no futebol baiano, mas nenhum deles marcado pelo Leão. "O gol de Rhayner só perde para o de Fred na Taça São Paulo de juniores, pelo América-MG, em 2001. No Vitória será difícil encontrar um gol assim. Do Bahia lembro de dois, de Zé Neto em 1978 e Sena em 81. Se o futebol fosse surfe, este gol devia valer como manobra. Esse gol valeria 10", classificou.

Só o 12º

O golaço do meio-campo foi apenas o 12º tento de Rhayner na carreira. Mesmo na condição de atacante, o jogador de 24 anos não é muito de balançar a rede. Com isso, cada gol é celebrado com muita festa. "Deus me abençoou com este feito. Estou feliz por fazer um gol tão bonito e ajudar o time", comemorou ele.

Camisa 9 do Leão, Neto Baiano fez o mesmo em 2014, mas pelo Sport . O duelo foi contra o Botafogo, pela Série A. Neto até tentou este ano, diante do Serrano, no Barradão, mas a bola foi para fora. Pelo visto, o gol de Rhayner é filho único. Histórico!

