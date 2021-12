Gilson treina e pode voltar ao time contra Bragantino

Além da volta do zagueiro Victor Ramos, o Vitória poderá ter mais um reforço para a partida do próximo sábado, 3 de novembro, contra o Bragantino, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Trata-se do lateral-esquerdo Gilson, que se reapresentou com os demais jogadores na tarde desta segunda-feira, 29, na Toca do Leão, e iniciou a preparação para o duelo contra o time de Bragança Paulista.

Entretanto, diferentemente dos demais atletas, Gilson apenas iniciou o trabalho de recondicionamento físico, em treino à parte com o preparador Ednilson Sena.

Segundo os médicos do clube, o ala ainda será reavaliado durante a semana para saber se terá condições de jogo. Caso não possa atuar, Mansur deverá seguir como titular da equipe.

Já o zagueiro Victor Ramos, totalmente recuperado de uma lesão muscular, treinou normalmente e está confirmado para a partida. Quem está fora do jogo é o meia Pedro Ken, que se machucou durante o duelo contra o São Caetano e deverá ficar afastado por cerca de dez dias.

Nesta segunda, os jogadores do Leão participaram apenas de um treino técnico, sob o comando de Ricardo Silva. O elenco rubro-negro volta ao batente em dois turnos nesta terça-feira, 30: treina às 9h e às 15h30.

