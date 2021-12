Gilson Presídio: “Planejo um título nacional para o Vitória já em 2018”

Sem dúvidas o candidato à presidência do Vitória com propostas mais arrojadas – para não dizer polêmicas – o engenheiro, administrador e bacharel em Direito Gilson Presídio, de 56 anos, acredita que um dirigente como ele é o que falta para o Leão conquistar seu primeiro título nacional.

>>Tiago Rua: “O Vitória precisa entrar na era da modernização”

>>Manoel Matos: “As pessoas estão apostando num racha que não existirá”

>> “Quero restabelecer a autoestima do torcedor”, diz Raimundo Viana

>> “Quero ser o líder num processo de mudança”, diz Ricardo David sobre Vitória

E Presídio tem tanta fé nas próprias propostas que garantiu que conseguirá o inédito feito logo no seu primeiro ano de gestão – caso contrário, assegurou que colocará o seu cargo à disposição do Conselho Deliberativo.

“Não adianta dar a desculpa da falta de orçamento para o Vitória não conseguir título. A folha deste ano foi a mesma de times como o Santos, que brigaram por título em um determinado momento do campeonato. E outras equipes, com folha menor, como a Chapecoense, terminaram numa posição melhor. Então, é saber usar esses recursos. O futebol brasileiro está nivelado por baixo”, defende.

Presídio, que já concorreu aos cargos de deputado estadual pelo PDT em 2010 e vereador pelo PSDC em 2016, diz que só resolveu concorrer porque teme pelo clube.

“Há um mês eu era apenas um torcedor. Me vi na condição de candidato porque vi que ninguém de uma moral inabalável estava socorrendo o Vitória”, explicou.

O candidato não poupa críticas ao grupo de Manoel Matos, em especial ao seu diretor de futebol, o ex-presidente Paulo Carneiro. Na sua visão, o retorno do ex-gestor com o apoio de outros ex-dirigentes deixaria o Vitória numa situação ainda muito pior.

“Estão abrindo as portas para uma pessoa maléfica, que, apesar dos serviços prestados, causou mais mal do que bem ao Vitória, que é Paulo Carneiro. Manoel Matos vem escancarando as portas para ele, agora estou me aprofundando na atuação dele e estou vendo fortes indícios de que eles praticam conluio para prejudicar o Vitória”, esbravejou.

Democracia por WhatsApp

Um dos pilares da gestão proposta por Presídio é o de abrir as decisões do clube para sócio-torcedores que o apoiam. O contato seria através de um grupo no WhatsApp, criado com esse intuito.

Presídio garante que apenas as decisões mais relevantes teriam a consulta desse “colegiado”, e acredita que os torcedores se sentiriam mais responsáveis pelo clube.

“Naturalmente que eu sou o único administrador do clube, defino quem fica e quem sai. Além disso, são poucos que terão interesse em opinar. Hoje tenho menos de 50 apoiadores, mas acredito que, ganhando, não passaria para mais de 200”, ponderou.

“Mas acredito que essa democracia é importante para aproximar o torcedor do Vitória e porque eu, apesar de todas as minhas formações, não tenho solução para tudo”, acrescentou.

Questionado sobre o termo ‘colegiado’, muito utilizado e criticado pela torcida e imprensa para caracterizar uma cúpula da atual gestão que seria responsável por contratações e definições importantes no clube, Presídio disse desconhecer a informação.

“Não acompanhei os bastidores do Vitória neste ano. Para mim, sempre foi o presidente Ivã de Almeida que tomou as decisões sozinho. Tanto é que ele ficou isolado politicamente e precisou renunciar ao cargo”, disse.

Auditoria

Durante a entrevista, o candidato repetiu exaustivamente que somente poderia definir seu planejamento estratégico para o Vitória uma vez que realizada uma auditoria em todos os setores do clube.

Mesmo que atrase o planejamento do Leão para a temporada, Presídio acredita que a situação do Vitória precisa ser passada a limpo.

“É fato que vamos ter esse problema [de tempo], que eu espero que não seja tão grande pela questão de buscar manter os profissionais, especialmente do futebol. E, como são profissionais, vão continuar operando com as diretrizes que estão preenchendo esse espaço. A auditoria leva um tempo, especialmente se tiver poucas pessoas, poucos recursos. Não sou especialista em recursos humanos, quero buscar esses especialistas e suas recomendações”, disse.

Para ele, são justamente essas orientações que darão o tom da nova diretoria. “No Vitória, num primeiro momento, não vai mudar nada até eu ter as recomendações da empresa que contrataremos, por critério técnico. Quero saber o que pode ser feito para melhorar, o que pode ser feito para gastar menos e conquistar títulos”, finalizou o candidato.

adblock ativo