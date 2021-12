Gilson Presídio pede impugnação da candidatura de Paulo Carneiro

A chapa "Vitória-Campeão Nacional em 2020", encabeçada por Gilson Presídio, candidato à presidência do Vitória, pediu nesta sexta-feira, 12, impugnação da candidatura do ex-presidente Paulo Carneiro, da chapa "Vitória Gigante, Unido e Forte". A solicitação foi entregue ao atual presidente do Conselho Deliberativo, Robinson Almeida.

Em documento, Presídio reitera a necessidade de o candidato ter, pelo menos, 36 meses de associação com o clube para que seja possível se candidatar ao pleito. Além disso, ele também afirmou sobre as ilegalidades existentes na oficialização da chapa, devido ao fato de que Carneiro aparece na lista de sócios do plano bronze com 24 meses, aptos para votar.

"A candidatura do sr Paulo Roberto de Souza Carneiro ao cargo de presidente do conselho diretor na chapa "Vitória Gigante, Unido e Forte" não atende a condição de elegibilidade exposta no art. 16 III do estatuto social", escreveu.

De acordo com Robinson Almeida, a inscrição do candidato foi realizada com ressalva. No entanto, após a denúncia realizada por Presídio, a comissão do Conselho irá dar um parecer oficial na segunda, 15.

Documento foi entregue ao presidente do Conselho Deliberativo, Robinson Almeida

adblock ativo