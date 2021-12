Gilson é poupado e não participa de treino coletivo

Além de Nino Paraíba, vetado pelo departamento médico do Vitória, o treino coletivo da tarde desta quinta-feira, 30, no Barradão, teve mais um lateral ausente: o canhoto Gilson.

Poupado pelo departamento médico rubro-negro por ter apresentado um nível elevado de cansaço, o jogador não participou da atividade, mas não preocupa e está confirmado para a partida de sábado, 1, contra o América-RN.

Para a vaga aberta na lateral direita, Léo está mesmo confirmado pelo comandante rubro-negro como o substituto de Nino Paraíba.

Uma vez que não pôde contar com o ala, o técnico Paulo César Carpegiani cobriu a posição com Mansur e treinou com a seguinte formação: Deola; Léo, Gabriel, Victor Ramos e Mansur; Uelliton, Michel, Pedro Ken e Willie; William e Elton.

Na atividade, o treinador exigiu muitos dos seus comandados nas jogadas ofensivas e mostrou como pretende que a sua equipe atue diante do adversário potiguar.

Já em Natal-RN, o elenco rubro-negro encerra a preparação em treino às 9h desta sexta-feira, 31.

