Giancarlo quer aproveitar "chance de ouro"no Vitória

Atual artilheiro do Brasil com 19 gols marcados, o atacante Giancarlo já treinou na Toca do Leão e já vestiu a camisa do Vitória.

Em entrevista coletiva que concedeu na manhã desta terça-feira, 23, o jogador agradeceu ao rubro-negro pela oportunidade e afirmou estar ansioso por estrear.

"O Vitória está me dando uma oportunidade de ouro. Venho com muita vontade. Com fé em Deus e muito trabalho vou agarrar está oportunidade. O projeto que fizeram para mim é muito bom e agora só depende de mim. Estou com total confiança. Fui muito bem recebido pelos companheiros, pela comissão técnica, pelas demais pessoas e agora é só trabalhar e esperar o momento para estrear", disse Giancarlo.

O novo candidato à camisa 9 rubro-negra adiantou também que já está em boas condições físicas e que só depende do técnico Caio Júnior para fazer o seu jogo de estreia.

"Vai depender agora só do Caio (Júnior, técnico). Eu venho preparado, fiquei apenas dois dias parado devido à rescisão do contrato com o Ferroviário e se Caio optar por me utilizar estou preparado sim", garantiu.

O novo centroavante do Leão comentou também a respeito das negociações com outros clubes e disse acreditar que o time baiana poderá dar maior visibilidade ao seu futebol.

"O Vitória é um time de grande expressão e o projeto que ofereceu foi o melhor que me foi apresentado. É um time que dá muitas oportunidades, um time de massa e que vai dar uma projeção muito grande à minha carreira. Isso foi importante para que viesse pra cá", finalizou.

adblock ativo