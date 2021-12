Giancarlo ganha oportunidade em coletivo no Vitória

Na retomada do trabalho para a sequência do Campeonato Brasileiro, o Vitória segue a sua preparação para o seu próximo compromisso na competição, no dia 7 de julho, contra o Goiás.

Na tarde desta terça-feira, 25, o técnico Caio Júnior comandou o primeiro treino coletivo da intertemporada. O treinador, no entanto, não pôde contar com os laterais Nino Paraíba e Mansur e nem com o atacante Dinei.

O destaque da atividade foi o atacante Rômulo, que substituiu Dinei e marcou dois gols. Além dele, Maxi Biancucchi, também com dois gols, e Renato Cajá, autor de um tento, completaram a goleada para os titulares.

Nino, Mansur e Dinei ainda se recuperam de lesões, mas têm chances de estar em campo no confronto contra o Esmeraldino. Com os desfalques, o time titular treinou inicialmente formado por Wilson, Dimas, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Danilo Tarracha; Michel, Cáceres, Renato Cajá e Escudero; Maxi Biancucchi e Rômulo.

Já os reservas treinaram inicialmente com Gustavo; Marcos, Reniê, Fabrício e Matheus Salustiano; Edson, Gabriel Soares, Vander e Willie; Pedro Oldoni e Giancarlo.

Nesta quarta-feira, 26, os jogadores vão treinar nos dois turnos. À tarde, a atividade começará às 14h30, para que os jogadores possam assistir ao jogo Brasil x Uruguai pelas semifinais da Copa das Confederações.

