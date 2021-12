Gestores de futebol dão adeus à Toca do Leão

Tanto o gestor de futebol do profissional, Anderson Barros, quanto o da base, Alfredo Montesso. deram adeus nesta terça-feira, 13, ao Vitória. Após dois anos no Rubro-Negro, que ajudou a reconduzir para a Série A, em 2015, o carioca Anderson Barros retorna para o Rio de Janeiro, onde irá trabalhar no Vasco.

“Nos despedimos com tristeza do Barros. Eu lhe fiz um apelo fortíssimo, mas ele disse que ficou muito tempo longe da família e que agora é o momento de ficar mais perto”, informou o presidente Raimundo Viana, que ainda não escolheu se for reeleito, quem será o gestor.

“Adianto que pretendemos renovar com Kanu (existe uma cláusula que renova automaticamente seu contrato por um ano), Diego Renan, Cárdenas e Zé Love”, acrescentou Viana.

Na noite desta terça, à noite, a chapa Vitória do Torcedor promoveu um encontra com seus simpatizantes em um hotel de luxo no Campo Grande.

