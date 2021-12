Gerente é desligado e tarefas devem ser absorvidas por presidente e vice

Dando continuidade às mudanças nas diretorias, a administração do presidente Ricardo David afastou o gestor Marcos Chiarastelli.

Contratado há quatro meses como CEO do clube, o contador era responsável por decisões financeiras e de planejamento do Vitória na gestão do presidente Agenor Gordilho.

Apesar de não se pronunciar oficialmente, o Rubro-Negro não deve contratar um profissional para o cargo. As tarefas devem ser divididas entre o próprio presidente, Ricardo David, e o vice, Chico Salles, já que ambos são “especialistas em gestão”.

Novas saídas

Sem conseguir convencer em campo ou buscar espaço na equipe titular, o lateral esquerdo Thallyson não vai continuar no Vitória em 2018.

O jogador deve ter o mesmo destino dos colegas Geferson, Alan Costa e Fred, que estão em negociação com o Novorizontino. O jogador deve ser emprestado para o clube de São Paulo, já que tem contrato com o Rubro-Negro até abril do próximo ano.

Negociações à vista

O empresário do atacante David se encontra nesta quarta-feira, 20, com o Vitória para definir o destino do atleta, que tem contrato até 2019. Com bom desempenho neste ano, o jovem atleta chamou atenção de clubes como Palmeiras e Cruzeiro.

Através do diretor de futebol, Erasmo Damiani, o clube nega ter recebido propostas pelo jogador e diz que, a priori, David vai ser reapresentar com a equipe no próximo dia 3.

